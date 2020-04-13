Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Также Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира».

Финансирование бюджетного дефицита в Украине за счет эмиссии гривни будет безответственным шагом, провоцирующим девальвацию национальной валюты и стремительный рост цен, считают в Национальном банке Украины.

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирусом. В лавре сегодня, 13 апреля, скончался еще один монах.

Пожар на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ликвидирован.

Член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне подобрался к Припяти и Чернобыльской АЭС.

В то же время, в ГосЧС заверили, что Чернобыльская атомная станция и хранилища отработанного топлива не находятся под угрозой.

Рада отклонила все 13 проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

В Киеве к субъектам хозяйствования, в трудовых коллективах, в которых выявлены больные COVID-19, могут вводить противоэпидемические ограничительные меры сроком на 14 календарных дней.

23 страны-члены группы ОПЕК+ сообщили вечером 12 апреля, что договорились снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в день в течение мая и июня.

Из-за пандемии COVID-19 Иран на неопределенный срок отложил процесс скачивания и расшифровки данных бортовых самописцев сбитого самолета МАУ.

По состоянию на 7:00 13 апреля среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждено 19 случаев COVID-19.

У народного депутата из группы «Доверие» Сергея Вельможного диагностировали двустороннее воспаление легких.

Новый этап освобождения удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» состоится уже на этой неделе, и все, кто вернутся, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию. Об этом сказала уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

Трое священников оштрафованы за допущение скопления людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля, сообщил глава МВД Арсен Аваков.