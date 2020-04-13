также в разделеСтолица
В Киеве уже составили 814 админпротоколов на нарушителей карантина 8
В Киеве будут закрывать предприятия, если в коллективе обнаружат больного COVID-19 10
Авто полиции сбило насмерть мужчину в Киеве 26
Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин 25
В Киеве за сутки – рекордное число подтверждений COVID-19, большинство – в лавре 48
В Киево-Печерской лавре умер монах, вероятно – от коронавируса 17
Водная полиция провела профилактический рейд 18
Коронавирус в Киеве зафиксировали еще у 20 людей 14
В Киеве за сутки почти 50 новых случаев COVID-19 28
В Киеве не будут вводить комендантский час 21
Кличко: Купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно – невозможно 25
На выходных полиция будет нести усиленную службу в столице 17
Кличко выступает за перенос поминальных дней 17
Число заболевших коронавирусом в Киеве возросло до 348 человек 29
АМКУ: Торговые сети Киеве снижают наценку на продукты 12
Кличко обратился в СБУ из-за «минирования» Александровской больницы 20
На время карантина горячую воду в Киеве отключать не будут 16
Кличко объяснил, почему различаются данные города и Минздрава о больных COVID-19 21

В Киево-Печерской лавре сегодня, 13 апреля, скончался еще один монах, сообщила пресс-служба УПЦ МП.

«Сегодня в больнице отошел в вечность еще один монах лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались», - указывается в сообщении.  

В УПЦ МП пояснили, что общее количество инфицированных коронавируса уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями.

«По сообщению Информационного отдела лавры, 12 апреля умер один насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко), который возрождал монастырь с первых дней его открытия в 1988 году. В больнице, где лечился отец Нектарий, сообщили, что у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус у него не подтвердили наличия этой инфекции», - заявили в УПЦ МП.

При этом СМИ сообщили, что монах умер от коронавируса.

Напомним  из  79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 12 апреля, 63 – в Киево-Печерской лавре. Всего в лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о закрытии лавры на карантин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги