В Киево-Печерской лавре сегодня, 13 апреля, скончался еще один монах, сообщила пресс-служба УПЦ МП.

«Сегодня в больнице отошел в вечность еще один монах лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались», - указывается в сообщении.

В УПЦ МП пояснили, что общее количество инфицированных коронавируса уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями.

«По сообщению Информационного отдела лавры, 12 апреля умер один насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко), который возрождал монастырь с первых дней его открытия в 1988 году. В больнице, где лечился отец Нектарий, сообщили, что у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус у него не подтвердили наличия этой инфекции», - заявили в УПЦ МП.

При этом СМИ сообщили, что монах умер от коронавируса.

Напомним из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 12 апреля, 63 – в Киево-Печерской лавре. Всего в лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о закрытии лавры на карантин.