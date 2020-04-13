Трое священников оштрафованы за допущение скопления людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но имейте же совесть!», - написал он Twitter.

Ранее власти сообщали о достигнутой договоренности с представителями Всеукраинского совета церквей, что на время действия карантина богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц.

Однако на «вербное воскресенье» 12 апреля в ряде церквей во многих регионах Украины проходили службы с массовым скоплением граждан.