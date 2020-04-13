также в разделеОбщество
У нардепа Вельможного – двусторонняя пневмония
Бывшего киевского милиционера будут судить по делу Майдана 7
В Харькове 11-месячный ребенок в реанимации с подозрением на коронавирус 8
Вторая масштабная партия медицинской помощи прибыла на Закарпатье 19
Иран отложил расшифровку «черных ящиков» сбитого самолета МАУ 31
Минздрав ожидает существенный рост количества выявленных случаев 28
Ляшко: Коронавирус может стать сезонной болезнью и повторяться циклически 18
Минздрав назвал ключевые симптомы COVID 77
Поджигатели признались в масштабном пожаре в Житомирской области 17
В армии снова рост заболевших коронавирусом 59
В оккупированном Крыму запретили регистрировать браки 23
В ВСУ есть первый случай выздоровления от коронавируса 58
В Украину идут заморозки 80
ГПСУ: Украинцы массово возвращаются из Венгрии 129
На аппаратах искусственной вентиляции находятся 45 украинцев 25
Пенсионерка: Медведчук обеспечил Закарпатье всем необходимым для борьбы с эпидемией 31
В Украине рекомендуют остаться дома, но не запрещают выходить на улицу 467
Из ОАЭ прибыл самолет со 113 украинцами и медицинским грузом 29

Трое священников оштрафованы за допущение скопления людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но имейте же совесть!», - написал он Twitter.

Ранее власти сообщали о достигнутой договоренности с представителями Всеукраинского совета церквей, что на время действия карантина богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц.  

Однако на «вербное воскресенье» 12 апреля в ряде церквей во многих регионах Украины проходили службы с массовым скоплением граждан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1399 грн.
20
Теги