Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №2339 проголосовали 328 народных депутатов.

Законом предусматривается усовершенствовать порядок привлечения к ответственности за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков для того, чтобы уменьшить разрушительные последствия и защитить право граждан на безопасный воздух и окружающую среду, а также уменьшить количество пожаров, возникающих из-за этого.

Законом внесены изменения:

к статьям 241, 245 Уголовного кодекса, которыми предлагается увеличить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха (с 100-200 до 1800-3600 необлагаемых минимумов доходов граждан) и за уничтожение или повреждение объектов растительного мира (с 300-500 до 5400-9000 необлагаемых минимумов доходов граждан);

к статьям 77, 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми значительно увеличиваются размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (с 5-50 до 90 - 900 необлагаемых минимумов доходов граждан), за самовольное выжигание растительности или ее остатков (с 10-70 до 180-1260 необлагаемых минимумов доходов граждан) и за самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда (с 20-100 до 360-1800 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Законом также приведены положения статьи 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в соответствии с частью третьей статьи 27 Закона Украины «О растительном мире», согласно которой выжигание сухой растительности или ее остатков осуществляется в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.