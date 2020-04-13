Чернобыльская атомная станция и хранилища отработанного топлива не находятся под угрозой из-за пожаров в зоне отчуждения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В наше время тотального информационного шума очень просто затеряться в трех соснах, вернее «в трех фейках», цель которых - усилить напряжение, поднять, как говорится, хайп, посеять смятение в нашем, и без того, раздраженном и дезориентированном пандемией обществе. Поэтому, друзья, к вам большая просьба - критически относитесь ко всему, что вы читаете и о пожарах в Зоне отчуждения. Можем сказать главное - угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов в Зоне отчуждения нет», - говорится в сообщении.

В ГосЧС, что пожар является сложным, но над его ликвидацией работают 310 спасателей, около 60 единиц техники, в том числе - три самолета и три вертолета, которые совершили уже сотни вылетов и сбросили 460 тонн воды. Радиационный фон в столице и области в пределах нормы.

«Поэтому, повторим - не разгоняйте измену, пожалуйста! Не мешайте - своими неуравновешенными, апокалиптическими сообщениями, источником информации для которых обычно является «сарафанное радио» - работать нашим ребятам. Поверьте, единственная наша мечта и цель - остановить огонь и ликвидировать пожар. И мы делаем все зависящее от нас, чтобы так и произошло как можно скорее», - подытожили в ГосЧС.

Ранее член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне подобрался к Припяти и Чернобыльской АЭС.