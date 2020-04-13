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Финансирование бюджетного дефицита в Украине за счет эмиссии гривни будет безответственным шагом, провоцирующим девальвацию национальной валюты и стремительный рост цен, считают в Национальном банке Украины, передает УНИАН.

Как рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, государство должно помочь тем, кто временно потерял работу из-за карантина, но от простых и безответственных шагов люди могут только пострадать.

«Сегодня звучат призывы, мол, Национальный банк может профинансировать бюджет эмиссией гривни. Это просто, но безответственно. Наша страна имеет опыт 90-х, 2008 и 2014. Тогда эмиссия приводила лишь к неурядицам. Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки «джинна инфляции и девальвации». Ведь посредством эмиссии гривня стремительно обесценится, а цены стремительно возрастут», - сказал Сологуб.

Он отметил, что государство не может включать «печатный станок», но может покрыть увеличение расходов за счет заимствований. «Наша страна имеет положительный опыт сотрудничества с международными партнерами. Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета», - добавил Сологуб.
ForUm

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