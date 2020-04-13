Новый этап освобождения удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» состоится уже на этой неделе, и все, кто вернутся, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию.

Об этом сказала уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в комментарии телеканалу «Украина24», сообщает Укринформ.

«Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, будут на обсервации согласно тому порядку, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом», - отметила Денисова.

«Государство и президент намерены вернуть всех граждан Украины, которые находятся на оккупированных территориях и в России», - добавила она.

Кроме того, уполномоченный ВР отметила, что по полученной ею информации, некоторые из содержащихся в российских тюрьмах граждан Украины, в частности в «Лефортово», имеют признаки инфицирования коронавирусной инфекцией Covid-19. Однако эта информация сейчас проверяется, в частности направлены соответствующие обращения к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

«Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно», - резюмировала украинский омбудсмен.

Напомним, 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа по урегулированию на Донбассе достигла принципиальных договоренностей о взаимном освобождении лиц.