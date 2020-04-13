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В Киеве к субъектам хозяйствования, в трудовых коллективах, в которых выявлены больные COVID-19, могут вводить противоэпидемические ограничительные меры сроком на 14 календарных дней.

Такое решение зафиксировали в протоколе № 22 постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба КГГА.

Как пояснили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, если в организованном трудовом коллективе, например, промышленного предприятия, кто-то заболел COVID-19, весь коллектив (отдел, цех и т.п.), который теоретически мог контактировать с больным, будет отправлен на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей на 14 дней.

Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания. Составлять план и контролировать его выполнение будут Киевский городской лабораторный центр Минздрава, Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Главное управление Гоструда в Киевской области.

Отмечается, что решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в городе Киеве.

Нарушение условий карантина, правил противоэпидемических мероприятий и санитарного законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность. Нижний порог штрафа составляет 17 тыс. гривен.
ForUm

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