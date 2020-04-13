Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в карточке закона №2178-10 на сайте ВР
Закон возвращен с подписью главы ВР и направлен на подпись президенту.
Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.
13 апреля Верховная Рада отклонила все 13 проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.
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