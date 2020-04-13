Пожар на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ликвидирован, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Продолжается тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств, где наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

«Ситуация в Корогодском лесничестве полностью контролируется, привлечены все необходимые силы и средства: 140 человек и 30 единиц техники, из них от ГосЧС более 90 человек и 20 единиц техники. Принимаются меры по локализации данного очага пожара», - говорится в сообщение.

Основные усилия сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки. На данном участке привлечено более 250 человек и около 60 единиц техники, из них от ГосЧС более 200 человек и 40 единиц техники.

На всех оперативных участках работает тяжелая инженерная техника ГосЧС для обустройства противопожарных разрывов и обеспечения доступа пожарной техники к местам тушения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения привлекает пожарных из разных областей, они сменяются ежедневно.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова.

«ГосЧС уже привлекла спасателей из других областей, и они проходят ротацию ежедневно. Задействованы авиация, Нацгвардия, тяжелое оборудование БАТ», - сказала Павлова.

В ГАЗО также опровергли информацию, что в городе Чернобыле горят жилые дома.

«Никаких возгораний в г. Чернобыль нет», - отметила пресс-секретарь ГАЗО Елена Ковальчук.

Как известно, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Затем загорелся травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесское и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня на площади около 4 га. Вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.

В понедельник, 13 апреля, спасатели продолжают тушение пожаров на территории трех лесничеств - Корогодского, Котовского и Денисовецкого.