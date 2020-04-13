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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №3279 проголосовали 249 народных депутатов.

В законе учтены предложения Комитета по вопросам бюджета, которыми, в частности:

- исключены статьи 28 и 32 закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно возможности осуществления сверхплановых государственных заимствований;

- уточнена редакция статьи 29 закона об ограничении максимального размера оплаты труда работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы власти), распространив указанное ограничение также на народных депутатов Украины, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;

- исключено изменение показателей доходов и расходов специального фонда государственного бюджета на 2020 год в части источников формирования и направлений использования государственного дорожного фонда.

Законом увеличены на 2 млрд гривен доходы общего фонда государственного бюджета по коду 21020000 «Средства, перечисляемые Национальным банком Украины в соответствии с законом Украины» О Национальном банке Украины» - с 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн, что соответствует объему перечисленных Нацбанком соответствующих средств в государственный бюджет в начале апреля т.г. (на основании утвержденной Советом НБУ годовой финансовой отчетности).

Законом уменьшены расходы общего фонда государственного бюджета по новой бюджетной программе «Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и их последствиями» (код 3511380), на 32,39 млрд грн (с 97, 06 млрд грн до 64,67 млрд грн) с направлением таких средств в первую очередь непосредственно по направлениям использования средств этого фонда.

Законом выделены средства Министерству здравоохранения в сумме 15,8 млрд грн по бюджетной программе «Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения» (код 2308060) для осуществления дополнительных доплат к зарплате медицинских и других работников во исполнение подпункта 2 пункта 5 раздела II Закона Украины от 17.03.2020 г.. № 530-их «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» и № 533-их «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Министерству социальной политики выделены средства в сумме 10 млрд грн по бюджетной программе «Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда» (код 2506080) и в сумме 0,6 млрд грн по бюджетной программе «Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения» (код 2501030) для осуществления дополнительных выплат пенсионерам и некоторым другим категориям населения.

Законом предусмотрено частичное восстановление расходов общего фонда государственного бюджета по отдельным бюджетным программам, прежде всего, по государственному фонду регионального развития (в сумме 4,9 млрд грн), в области образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, а также в связи с фактическим проведением платежей в январе-марте т.г. по некоторым расходами в больших объемах, чем предусмотрены сокращенные объемы соответствующих расходов.

Законом внесены изменения в статью 28 закона о включении дополнительного направления использование средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и их последствиями - о предоставлении единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, погибших (умерших) от такой болезни, что связано с выполнением работ по ее ликвидации, в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины.

Законом уточнена редакция положения об ограничении месячного вознаграждения и зарплаты руководителям, членам исполнительных органов и наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на период действия карантина путем изложения такого положения как нормы прямого действия, а не как поручение правительству пересмотреть соответствующие условия оплаты труда.

Закон принят с внесением технико-юридических и редакционных правок.

 
ForUm

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