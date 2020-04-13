Верховная Рада отклонила все 13 проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.
Соответствующие решения народные депутаты поддержали 13 апреля, сообщает Укринформ.
Теперь председатель ВР может подписать закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» и передать его на подпись президенту Украины.
Напомним, 30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала «антиколомойский» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
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