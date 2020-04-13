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Пожар в Чернобыльской зоне подобрался к Припяти и Чернобыльской АЭС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

«Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. У меня два варианта: или до Кабмина не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году», – написал он.

По информации Емельяненко, сейчас огонь добрался Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы со всей Чернобыльской зоны и от самой ЧАЭС.

«Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру, и сейчас добрался города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения. Но зайдите на страницы Кабмина, ГосЧС и профильных госучреждений - у них все под контролем и все нормально. Горит там, горит сям, но это ок. И то, что эта серия поджогов, по всем юридическим признакам, является террористическим актом, который сейчас выйдет за пределы страны и станет международным - это нормально, не обращайте внимания, ситуация штатная. На место не допускают волонтеров и журналистов», – подчеркнул он.

Напомним, пожар на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ликвидирован.

 
ForUm

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