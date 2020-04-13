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Киево-Печерская лавра закрывается на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирус, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин! И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения», - сказал Кличко.

Он отметил, что из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 – в Киево-Печерской лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

«Город сегодня направит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания», - отметил Кличко.

 
ForUm

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