Из-за пандемии COVID-19 Иран на неопределенный срок отложил процесс скачивания и расшифровки данных бортовых самописцев сбитого самолета МАУ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CBC News.

Отмечается, что глава иранской команды расследователей Хасан Резаейфар пригласил представителей восьми стран в лабораторию в Европе, однако из-за логистических сложностей, созданных пандемией COVID-19, должен был отложить начало работы с «ящиками». «Сейчас для некоторых государств невозможно планировать путешествие из-за COVID-19», - сказал Резаейфар.

Глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс подтвердила, что Иран на прошлой неделе передал свое приглашение, и что все другие страны ответили на него одинаково: сейчас и в течение еще определенного времени личное участие будет невозможн. «Таким образом, загрузка и анализ самописцев следует отложить до того времени, пока условия улучшатся настолько, чтобы путешествовать стало безопасно. Предсказать, когда это произойдет, пока невозможно», - сказала Фокс.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.