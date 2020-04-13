также в разделеОбщество
Бывшего киевского милиционера будут судить по делу Майдана 7
В Харькове 11-месячный ребенок в реанимации с подозрением на коронавирус 8
Вторая масштабная партия медицинской помощи прибыла на Закарпатье 19
Полиция штрафует священников за толпы на «вербное воскресенье» 20
Минздрав ожидает существенный рост количества выявленных случаев 28
Ляшко: Коронавирус может стать сезонной болезнью и повторяться циклически 18
Минздрав назвал ключевые симптомы COVID 77
Поджигатели признались в масштабном пожаре в Житомирской области 17
В армии снова рост заболевших коронавирусом 59
В оккупированном Крыму запретили регистрировать браки 23
В ВСУ есть первый случай выздоровления от коронавируса 58
В Украину идут заморозки 80
ГПСУ: Украинцы массово возвращаются из Венгрии 129
На аппаратах искусственной вентиляции находятся 45 украинцев 25
Пенсионерка: Медведчук обеспечил Закарпатье всем необходимым для борьбы с эпидемией 31
В Украине рекомендуют остаться дома, но не запрещают выходить на улицу 467
Из ОАЭ прибыл самолет со 113 украинцами и медицинским грузом 29
ООН: В марте на Донбассе погибли двое гражданских, еще 17 получили ранения 16

Из-за пандемии COVID-19 Иран на неопределенный срок отложил процесс скачивания и расшифровки данных бортовых самописцев сбитого самолета МАУ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CBC News.

Отмечается, что глава иранской команды расследователей Хасан Резаейфар пригласил представителей восьми стран в лабораторию в Европе, однако из-за логистических сложностей, созданных пандемией COVID-19, должен был отложить начало работы с «ящиками». «Сейчас для некоторых государств невозможно планировать путешествие из-за COVID-19», - сказал Резаейфар.

Глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс подтвердила, что Иран на прошлой неделе передал свое приглашение, и что все другие страны ответили на него одинаково: сейчас и в течение еще определенного времени личное участие будет невозможн. «Таким образом, загрузка и анализ самописцев следует отложить до того времени, пока условия улучшатся настолько, чтобы путешествовать стало безопасно. Предсказать, когда это произойдет, пока невозможно», - сказала Фокс.

Как сообщал ForUm,  8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1399 грн.
31
Теги