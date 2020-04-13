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23 страны-члены группы ОПЕК+ сообщили вечером 12 апреля, что договорились снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в день в течение мая и июня.

Группа ОПЕК, Россия и другие страны-добытчики нефти пришли к финальному варианту соглашения по беспрецедентному сокращению нефти в надежде способствовать повышению цен на нефть, которые резко упали на фоне пандемии коронавируса и ценовой войны, пишет Радио Свобода.

Соглашение также предусматривает, что члены группы ОПЕК+ будут удерживать ежедневную добычу нефти в 6 млн баррелей ниже текущей до апреля 2022 года.

«Большое Нефтяное соглашение с ОПЕК+ заключено. Это спасет сотни тысяч рабочих мест в энергетическом секторе Соединенных Штатов. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Путина и короля Саудовской Аравии Салмана», - заявил президент США Дональд Трамп в своем Твиттере, добавив, что только что разговаривал с руководителями России и Саудовской Аравии.

 

 

Утром 13 апреля Кремль заявил, что Путин провел совместный телефонный разговор с Трампом и королем Салманом, в которой все трое поддержали соглашение. Также, как сообщают в Москве, президент России говорил отдельно с Трампом по нефтяному рынку и другим вопросам.

Согласно черновому варианту соглашения, который оказался в распоряжении информационного агентства Reuters, члены ОПЕК+ ожидают совокупного глобального сокращения добычи более чем 20 млн баррелей в день или около 20% глобального объема поставок с 1 мая. Это предполагает снижение добычи от стран, не входящих в группу и добровольное сокращение выше указанного в соглашении минимума членами ОПЕК+, а также стратегические закупки со стороны крупнейших мировых потребителей.

Министр энергетики России Александр Нован заявил утром 13 апреля, что Россия и Саудовская Аравия, согласно договору, сократят свой ежедневный добычу на 2,5 млн баррелей нефти.

Министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Занґане заявил в эфире государственного телеканала, что Кувейт, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты пообещали сократить добычу еще на 2 миллиона баррелей в дополнение к общему соглашению 12 апреля.

В то же время даже такое сокращения не может полностью компенсировать ожидаемое падение потребления топлива на 30 млн баррелей в день, которое вызвала пандемия коронавирусной инфекции.

13 апреля мировая цена на нефть выросла на около 3%. Тем не менее аналитики рынка ожидают, что рост будет краткосрочным, ведь соглашение не дает инвесторам причин для устойчивого оптимизма.

Из-за коронавируса глобальный спрос на нефть упал на примерно 20 млн баррелей в день, или на одну пятую. Цены на нефть упали до почти 20-летнего минимума. Резкое сокращение цен грозит банкротством американским компаниям, которые производят более дорогую нефть.
ForUm

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