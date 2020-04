23 страны-члены группы ОПЕК+ сообщили вечером 12 апреля, что договорились снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в день в течение мая и июня.

Группа ОПЕК, Россия и другие страны-добытчики нефти пришли к финальному варианту соглашения по беспрецедентному сокращению нефти в надежде способствовать повышению цен на нефть, которые резко упали на фоне пандемии коронавируса и ценовой войны, пишет Радио Свобода.

Соглашение также предусматривает, что члены группы ОПЕК+ будут удерживать ежедневную добычу нефти в 6 млн баррелей ниже текущей до апреля 2022 года.

«Большое Нефтяное соглашение с ОПЕК+ заключено. Это спасет сотни тысяч рабочих мест в энергетическом секторе Соединенных Штатов. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Путина и короля Саудовской Аравии Салмана», - заявил президент США Дональд Трамп в своем Твиттере, добавив, что только что разговаривал с руководителями России и Саудовской Аравии.

