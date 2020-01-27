Во время рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Он заявил, что Украине и Польше удалось снизить градус эмоций вокруг трагического прошлого.

Суд болгарского города Бургас отправил под стражу на 40 дней подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).

По данным болгарской полиции, Левин изменил внешность. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.

Военные, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали от президента Ирана Хасана Роухани сбитие украинского самолета, пишет New York Times.

В Киеве боевик «ДНР» подстрелил полицейского.

В Украине по состоянию на 27 января не зафиксировано ни одного случая нового коронавируса, заявили в Центре общественного здоровья Украины. Ранее Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения сообщил, что в Киеве по результатам исследования образцов больных подтвержден один случай заболевания коронавирусом.

В Укрпочте заявили, что коронавирус не распространяется через товары.