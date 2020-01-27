В Украине по состоянию на 27 января не зафиксировано ни одного случая нового коронавируса.

Данные, распространенные Киевским лабораторным центром МЗ Украины, были уточнены, сообщили ForUm’у в Центре общественного здоровья.

«Диагностированный коронавирус не относится к виду 2019-nCoV. Поэтому, пока ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано!» - говорится в сообщении.

«В случае регистрации случае 2019-nCoV, средства массовой информации и общество будут проинформированы Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья Украины», - заверили в ведомстве.

Напомним, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения сообщил, что в Киеве по результатам исследования образцов больных подтвержден один случай заболевания коронавирусом.