В Киеве по результатам исследования образцов больных подтвержден один случай заболевания коронавирусом, сообщает Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения.



«За эпидсезон 2019-2020 гг. учреждениями здравоохранения, осуществляющими дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобными заболеваними (ГПЗ) и тяжелыми ОРВИ, доставлены в вирусологическую лабораторию ГУ «КМЛЦ Минздрава Украины» 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получены 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипированный - 1, грипп В - 3, аденовирус - 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирус – 1», - говорится в сообщении.



Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

По данным на 27 января, число жертв коронавируса из Уханя достигло 80 человек.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.