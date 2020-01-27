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Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили двусторонние отношения во время рабочего визита главы Украинского государства в Республику Польша с целью участия в праздновании 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, Зеленский после переговоров с Дудой подчеркнул, что Украина разрешила поисковые работы, и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. На очереди – восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь.

«Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня наши страны с открытым сердцем движутся вперед, в будущее, - сказал президент Украины в заявлении для СМИ в городе Освенциме. - Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет».

Со своей стороны Дуда поблагодарил и назвал жестом дружбы том, что в Иерусалиме супруги Зеленские возложили красно-белые цветы к участкам монумента «Долина уничтоженных общин», посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, уничтоженных во время Холокоста.

Глава Украинского государства отметил, что в этом году Украина и Польша планируют провести ряд совместных мероприятий.

«Верю, что одним из них станет визит господина президента Дуды в Украину», - сказал Зеленский.

Также главы государств во время встречи согласовали вопросы дальнейшего экономического сотрудничества.

«Польша – наш четвертый крупнейший торговый партнер. Я уверен, что польские инвесторы по достоинству оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине», - подчеркнул Зеленский.

«Мы сегодня договорились и в дальнейшем развивать и укреплять наше стратегическое, дружественное партнерство», - сказал он.

Президент Польши поблагодарил Зеленского за участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.
ForUm

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