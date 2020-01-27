Суд болгарского города Бургас отправил под стражу на 40 дней подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина).

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на издание Flagman.

На сегодняшнем заседании Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Он заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

Также отмечается, что Левина задержали на съемной квартире. Он проживал с женой украинского происхождения. Подозреваемый рассказал, что не имеет с собой документов, но ему все равно удалось заключить договор об аренде жилья.

Впрочем, в прокуратуре посчитали, что подозреваемый может скрыться, поэтому настаивали на содержании под стражей до экстрадиции в Украину. Так, суд в Бургасе отправил Левина под стражу на 40 дней.

Напомним, по данным болгарской полиции, Левин изменил внешность. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.

В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.

В мае 2019 Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была «личная неприязнь» к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе, 25 ноября сумму залога ему снизили с 2,5 млн грн до 1 млн 150 тыс. грн.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.