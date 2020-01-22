Государственное бюро расследований отказалось открыть уголовное производство по заявлению адвокатов подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь о фальсификации доказательств следствия.

Об этом Українським Новинам сообщил один из адвокатов Дугарь Николай Ореховский.

«Отказались открыть», - сообщил он.

По его словам, защита Дугарь намерена обязать ГБР расследовать фальсификацию следствием доказательств через суд.

Решения суд пока не выносил.

Ранее несколько военных заявили, что Дугарь работала в госпитале в Донецкой области, когда якобы должна была готовить преступление в Киеве.

Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия.

Ранее защита Дугарь заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.