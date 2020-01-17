Несколько военных заявили, что подозреваемая по делу убийства Павла Шеремета медсестра Яна Дугарь работала в госпитале в Донецкой области, когда якобы должна была готовить преступление в Киеве.

Об этом сообщает Украинская правда.

«16-го июля 2016 года получил ранения, после чего меня отправили в город Курахово, в госпиталь, после чего меня перевели в 66 армейский госпиталь в городе Красноармейск (где работала Дугарь, – ред.). Яна и была та медсестра, которая подошла ко мне. Когда врач назначил препараты, уколы, капельницы, то это делала именно Яна... Я даже не знал, что ее зовут Яна, до всех этих событий, я просто ее запомнил в лицо... Я находился в госпитале с 16 по 18 число. Я ее не видел каждую секунду, каждую минуту, но я ее видел каждый день», - сказал Денис Громов.

Свидетель Петр Плебенович сообщил, что Яну впервые увидел 17 июля 2016 года. «Она мне ставила капельницу в городе Красноармейск. После того как я получил ранения 16 июля, меня отправили в Курахово, и дальше меня отправили в Красноармейск. И там я с ней познакомился, она мне ставила капельницу... На следующий день она мне снова ставила капельницы, делали уколы, потому что у меня появились сильные боли», - сказал он.

По версии следствия, Дугарь 15 и 18 июля 2016 року фотографировала камеры видеонаблюдения в Киеве возле места проживания Шеремета.

17 января Печерский райсуд Киева продолжил рассматривать ходатайство защиты об отмене домашнего ареста Яны Дугарь.

Оба военных выступили во время заседания в качестве свидетелей защиты. Они заверили, что кроме описанных ими событий в госпитале не общались с подозреваемой.

Военные говорят, что узнали об обвинениях в сторону Дугарь из СМИ.

Также в суде выступили люди, которые попросили отдать подозреваемую им на поруки. Один из них, военный из бригады, где служит Дугарь, Алексей Пастернак заявил, что из-за домашнего ареста девушке не выплачивают заработную плату.

Также медсестру хотят взять на поруки нардепы от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич и Михаил Бондарь, от «Слуги народа» Виктория Вагнер, экс-депутат Оксана Корчинская, волонтер Маруся Звиробий и другие.

Суд отложил заседание до 24 января из-за того, что из Апелляционного суда Киева не успели передать материалы дела.

Позже, на другом заседании, выступил боец Сергей Хомицкий. Он рассказал, что тоже видел Дугарь 17-18 июля 2016 года в госпитале.

«Когда я сидел, шел доктор и сзади шла Яна. У нее специфическая походка, она как спортсменка ходит, и плюс у нее на руке татуировка», - сказал он.

На предыдущем заседании на стороне защиты выступили еще два свидетеля, медсестра и санитарка, которые в июле 2016 года работали вместе с Яной Дугарь.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.