Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне призвал украинцев 19 января провести совместную акцию памяти погибших в иранской авиакатастрофе украинцев, чьи тела должны репатриировать в Украину.

Воскресенье, 19 января, Дыхне назвал особым днем «не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех соотечественников».

«Наши ангелы заслуживают особого приветствия дома. Предлагаю завтра, 19 января, в 11:00 всем украинцам, где бы вы ни были, нажать автомобильные сигналы в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами, которых мы потеряли в небе Ирана», — предложил Дыхне.

Он призвал украинцев присоединиться «к нашей почетной „страже“ на „прилете“ экипажа PS 752». «Сделайте репост и посигнальте. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома», — добавил Дыхне.

«Завтра наши друзья, коллеги, соотечественники, ангелы рейса PS 752 возвращаются домой. Родная земля, близкие и семьи, наверное, еще никогда не ждали их с таким замиранием сердец. Последний прилет и впереди вечный покой», — написал президент МАУ.

Напомним, репатриация 11 тел украинских пассажиров и членов экипажа рейса PS752 — самолета МАУ, сбитого в Тегеране, — состоится в воскресенье, 19 января.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.

16 января эксперты Министерства внутренних дел Украины, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 украинских граждан, которые погибли в результате сбития самолета МАУ.