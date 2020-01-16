Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности Тегерана передать Киеву тела украинцев, погибших в результате крушения самолета МАУ в Тегеране. Об этом он сказал вечером 16 января в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщает 112 Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.

«Министры иностранных дел Ирана и Украины обсудили по телефону последние события, связанные с катастрофой украинского самолета. В этом разговоре Зариф заявил о готовности Ирана передать тела погибших украинских граждан и привлечь экспертов для расшифровки черных ящиков», - сказано в сообщении.

В иранском МИД отметили, что Пристайко выразил благодарность за сотрудничество по всем ключевым вопросам.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.

16 января эксперты Министерства внутренних дел Украины, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 украинских граждан, которые погибли в результате сбития самолета МАУ.