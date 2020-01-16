Украина готова оказать помощь в репатриации тел граждан Великобритании, погибших в результате сбития самолета МАУ в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи с государственным секретарем Великобритании по иностранным делам Домиником Рабом, сообщает пресс-служба МИД.

Собеседники отметили важность совместных действий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета. Было договорено, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших.

Пристайко сообщил о готовности украинской стороны оказать помощь в репатриации тел погибших граждан Великобритании.

Обсуждая двусторонние отношения, министры договорились продолжить работу над организацией официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию и ускорить переговоры по заключению двустороннего соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, в контексте встречи «нормандской четверки», состоявшейся 9 декабря 2019.

Доминик Рааб отметил, что, несмотря на выход из ЕС, Великобритания и в дальнейшем будет оставаться преданным другом Украины и бует поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Он также проинформировал о некоторых аспектах будущей имплементации в Великобритании санкций в рамках т.н. «Акта Магнитского».

Пристайко пригласил Рааба посетить Украину в ближайшее время.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.