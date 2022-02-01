Министр иностранных дел Дмитрия Кулебы рассказал о новом малом альянсе Украина-Польша-Великобритания.

«Информация о новом малом альянсе Украина-Польша-Великобритания уже просочилась в публичное пространство несколько дней назад и активно, даже ажиотажно, в нем крутится. Поэтому пора внести немного ясности. Вот четыре факта из тех, которыми уже могу поделиться», - написал министр.

Так, Кулеба сообщил, что с инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.

«Этот новый формат является частью нашей стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности. Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества», - отметил глава МИД.

По его словам, новый формат не привязан к локальной географии – это объединения стран, разделяющих общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.

«Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемого. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом», - отметил Кулеба.

Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, она заболела ковидом и мы переносим это объявление на позже.