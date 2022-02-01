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Украина, Великобритания и Польша создают новый формат политического сотрудничества в Европе, заявил президент Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании по случаю открытия 7-ой сессии Верховной Рады.

Также он отметил, что готовится подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

 «Дипломатическая поддержка Украины с 2014 года самая большая, безусловная и продолжает сохраняться. Военно-техническая помощь Украине с 2014 года – самая большая, бесценная и продолжает поступать», – резюмировал Зеленский.
ForUm

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