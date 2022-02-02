также в разделеЭкономика
Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м на росте украинского транзита 30
Украина впервые в истории физически импортирует газ из Венгрии 37
Газпром начинает февраль с увеличения прокачки газа через Украину 23
С завтрашнего дня в Украине подорожают пластиковые пакеты 75
Украинцам напомнили, какие налоги им необходимо заплатить до 1 февраля 90
Шмыгаль заявил, что у Украины достаточно ресурсов для макроэкономической стабильности 11
Стоимость гречки в Украине может достигнуть 80 гривен за килограмм 40
В Украине ожидается значительное подорожание мяса 205
Рада может отменить штрафы для ФОПов 17
Стало известно, сколько в Украине будут стоить пластиковые пакеты с 1 февраля 166
В Слуге народа рассказали, когда запустят в Украине накопительную систему пенсий 12
В Украине значительно подорожает плата за интернет 103
НБУ: Высокая продовольственная инфляция будет сохраняться 24
Украинские компании обнародовали цену газа в феврале 56
Опрос: Бизнес продолжит работу в случае вторжения России 106
«Что делает одна страна с танками у границ другой?»: Миллиардер Бренсон призвал мировой бизнес защитить Украину 23
НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022 году 34
Беларусь оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме 128

Великобритания выделит еще почти GBP2 млрд на британско-украинские инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Кроме средств для военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще почти 2 млрд фунта стерлингов на реализацию совместных с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности, инфраструктуры и энергетики», - приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.

В свою очередь Джонсон отметил: «Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтах британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6701 грн.
12
Теги