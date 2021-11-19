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Печерский районный суд Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Об этом сообщают Граты.

Гросанс ведет аграрный бизнес в Украине и в 2018 году нанял топ-менеджером своей компании Лещенко. Позже бизнесмен обвинил его в хищении 250 миллионов долларов и пытался взыскать их через суд.

По версии следствия, Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания долга, но тот взял деньги и не выполнил обязательств, и американец решил его убить. Вместе с подельницей Еленой Богач он заказал его киллеру, который на самом деле был полицейским под прикрытием. В начале ноября полиция инсценировала покушение и убийство коллектора. После этого Гросанс и Варченко заказали «киллеру» покалечить министра Романа Лещенко.
ForUm

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