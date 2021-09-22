Исполнитель и заказчики покушения на первого помощника президента Сергея Шефира не смогут избежать наказания. Об этом на своей странице в Facebook заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию», – написал он.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что публичная реакция президента на событие также скоро будет.

«По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не смогут избежать наказания. А также, что курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют», – подытожил Никифоров.

Напомним, сегодня около 10 часов утра недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.