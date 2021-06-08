Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 33-летнему врачу-стоматологу в совершении еще одного покушения на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины). об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, в марте 2021 врачу-стоматологу, который занимался стоматологической практикой в ​​Киеве, было сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 70-летней женщины, которая была его пациенткой, в разбойном нападении на еще одну женщину, краже, мошенничестве на 400 тыс. гривен и угрозе насилием прокурору при избрании ему меры пресечения (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч . 1 ст. 345 УК Украины).

В ходе досудебного расследования указанных эпизодов правоохранители установили причастность подозреваемого к еще одному особо тяжкому преступлению. Так, в июле 2020 подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений совершил покушение на убийство бывшей тещи путем создания условий, необходимых для наступления дорожно-транспортного происшествия.

Реализуя преступный замысел, подозреваемый, точно зная, где работает пострадавшая и на каком автомобиле она передвигается, повредил тормозной шланг и системы газо- баллонного оборудования, что в дальнейшем могло привести к ДТП и взрыву автомобиля.

Однако желаемый для подозреваемого результат не наступил, поскольку потерпевшая во время движения на автомобиле поняла, что тормозная система неисправна, в связи с чем осуществила экстренную остановку автомобиля с помощью ручных тормозов.

Сейчас подозреваемому по ходатайству прокурора продлен срок содержания под стражей. Досудебное расследование в объединенном уголовном производстве продолжается.

Также напоминаем, что на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого же лица по фактам совершения других тяжких преступлений. В частности, в Дарницком районном суде столицы по ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины и Броварском районном суде Киевской области по ч. 3 ст. 185 УК Украины.