Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета украинских авиалиний в Иране, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Премьер-министр Канады поблагодарил президента Украины за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии.

Трюдо попросил содействия Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.

Глава Украинского государства положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.

«Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране», - подчеркнул Зеленский и подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.

Зеленский и Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем.

Президент Украины и премьер-министр Канады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.