«Я не знаю, що хоче президент Російської Федерації, тому пропоную зустрітися». Таку заяву під час Мюнхенської безпекової конференції зробив президент України Володимир Зеленський, пише Главком.

Також Зеленський пожартував про кібератаку РФ у Мюнхені.

«Росії тут немає, але вона тут», – сказав президент, коли перестали працювати його навушники з перекладом.

Також Володимир Зеленський заявив, що ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму.

«З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Безуспішно. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я – робимо це востаннє», – сказав Зеленський 19 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, якщо консультації щодо Будапештського меморандуму не відбудуться або не дадуть бажаного результату, то Україна вважатиме, що він не працює і усі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів.