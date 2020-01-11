Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что договорился с президентом Ирана Хасаном Рухани о неотвратимости наказания виновных в сбитии украинского самолета в Тегеране. Об этом говорится в обращении Президента Украины относительно ситуации со сбитием самолета МАУ в Тегеране.

«Уважаемые украинцы! Толькочто я провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Он официально попросил прощения у всей Украины и родственников погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский «Боинг-737», – отметил он.

Зеленский напомнил, что сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбития украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе. «Этому также бесспорно способствовало и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций - от имени украинского народа», – заявил президент.

По его словам, сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу в Иране. «Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолет», – подчеркнул Зеленский.

«Возвращаясь к разговору с президентом Ирана. Мы договорились, что просто сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время. Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – «черных ящиков». Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится», – отметил президент.

Он также подчеркнул, что правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

«Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам. Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно - на земле, воде или в воздухе. Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика», – заявил Зеленский.

«Дорогие украинцы! В эти тяжелые дни для каждого из нас я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным, они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой точке планеты вы ни были», – подытожил глава государства.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.