Авиакомпания МАУ не отложила рейс из Тегерана из-за отсутствия информации о наличии угрозы. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне журналистам на пресс-конференции в Борисполе, передает 112 Украина.

«На момент вылета из аэропорта «Борисполь» никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта в Тегеране также информации не было и никаких решений с стороны ответственных администраций нам не было доведено», - заявил Дыхне.

Представитель компании заявляет, что аэропорт в Тегеране работал в штатном режиме. В ночь трагедии происходили вылеты самолетов как до, так и после крушения.

По его словам, никто из пилотов и представителей компании о каких-либо угрозах не предупреждал, хотя местные власти обязаны были закрыть аэропорт.

«Откройте Flight Radar, там видно, что воздушное пространство над Тегераном открыто. Туда летают сейчас все авиакомпании, которые летали. Это не индивидуальные решения. Есть международная практика процедуры определения. В первую очередь, определяет страна, регулирующая воздушное пространство», - заявил Дыхне.

По его словам, они располагали информацией только со СМИ. Также он не видит вины украинских государственных органов.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.