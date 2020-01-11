Министерство иностранных дел Канады уточнило, что в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране погибли 57 граждан Канады, а не 63, как сообщалось ранее. Об этом сообщил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань, передает 112 Украина.

Для многих из этих граждан рейс PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» являлся стыковочным, и по прибытии из Ирана в Киев они должны были вылететь в Торонто.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух».

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.