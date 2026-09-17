Трамп пригрозив ЄС новими митами

Президент США Дональд Трамп пригрозив ЄС запровадженням мит або обмеженням торгівлі після пропозиції щодо надання Канаді статусу асоційованого члена.

Він заявив, що готовий застосувати дуже серйозні тарифи, або зупинити торгівлю з Європою багато чим, якщо це рішення ЄС виглядатиме як недружній крок, повідомляє CNN.

"Якщо це хороші наміри – то добре. Якщо це погані наміри – ми застосуємо проти Європи дуже серйозні тарифи. Думаю, це смішно. Канада була жахливим торговельним партнером", – додав Трамп.

Фото: whitehouse.gov.