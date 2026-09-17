﻿
Свiт

Трамп пригрозив ЄС новими митами

Трамп пригрозив ЄС новими митами

Президент США Дональд Трамп пригрозив ЄС запровадженням мит або обмеженням торгівлі після пропозиції щодо надання Канаді статусу асоційованого члена.

Він заявив, що готовий застосувати дуже серйозні тарифи, або зупинити торгівлю з Європою багато чим, якщо це рішення ЄС виглядатиме як недружній крок, повідомляє CNN.

"Якщо це хороші наміри – то добре. Якщо це погані наміри – ми застосуємо проти Європи дуже серйозні тарифи. Думаю, це смішно. Канада була жахливим торговельним партнером", – додав Трамп.

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАЄСКанадаторгівлямитаТрамп
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Конгрес США ухвалив «пекельний» удар по Росії
Головне 17.09.2026 06:24:55
Конгрес США ухвалив «пекельний» удар по Росії
Читати
В Україні 17 вересня переважно без опадів, вдень до +25°
Суспiльство 17.09.2026 00:04:33
В Україні 17 вересня переважно без опадів, вдень до +25°
Читати
Швеція вислала іранського дипломата та викликала посла Ірану до МЗС
Свiт 16.09.2026 23:03:42
Швеція вислала іранського дипломата та викликала посла Ірану до МЗС
Читати

Популярнi статтi