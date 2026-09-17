Карні підтримав пропозицію ЄС відкрити Канаді шлях до асоційованого членства

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні підтримав пропозицію президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом Європейського Союзу.

Про це Карні заявив 17 вересня під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі, повідомляє Радіо Свобода.

Напередодні фон дер Ляєн запропонувала перейти від чинної торговельної угоди CETA до ширшого «Альянсу заради майбутнього» та відкрити для Канади шлях до статусу першого асоційованого члена ЄС. Нова модель має охоплювати не лише торгівлю, а й технології, оборону, Арктику, енергетику, критичні мінерали та економічну безпеку.

«Учора президентка фон дер Ляєн говорила про те, щоб вийти за межі угоди CETA до “Альянсу заради майбутнього”, відкривши двері для Канади як першого асоційованого члена Європейського Союзу. Ми вітаємо цю амбіцію», — сказав Карні.

За його словами, опитування свідчать, що переважна більшість канадців підтримує значно тісніші відносини з Європою. Він назвав «Альянс заради майбутнього» новою моделлю співпраці, яку Канада та ЄС мають наповнити практичним змістом на основі спільних інтересів і цінностей.

Карні запропонував значно поглибити співпрацю Канади та ЄС у сфері оборонної промисловості, критичних мінералів, штучного інтелекту, енергетики, космосу та платіжних систем.

Канадський прем’єр також виступив за практично безперешкодну цифрову торгівлю непродовольчими товарами та послугами. Окремо він запропонував розширити можливості для канадської та європейської молоді навчатися і працювати по обидва боки Атлантики. Зокрема, йдеться про участь Канади в програмах Erasmus+ та наступному поколінні дослідницької програми Horizon.

Водночас Карні наголосив, що тісніше партнерство Канади та ЄС не має перетворюватися на окремий геополітичний блок, спрямований проти США, Китаю чи інших великих держав.

«Я хочу чітко пояснити, чого я не пропоную. Я не пропоную третій блок, щоб стати суперником великих держав — просто з кращими манерами», — заявив канадський прем’єр.

За словами Карні, метою нового партнерства має бути зміцнення стійкості Канади та Європи, щоб жодна інша держава не могла контролювати їхні відкриті ринки, обмежувати суверенітет, загрожувати територіальній цілісності або підривати свободу, демократію та верховенство права.

Він також заявив, що співпраця Канади та ЄС може стати моделлю для інших демократій. За його словами, таке партнерство має бути достатньо сильним, щоб його учасникам не могли диктувати політичний вибір, але водночас достатньо відкритим для приєднання інших держав.

Канада вже стала першою неєвропейською країною, яка долучилася до оборонного інструменту ЄС SAFE.

Водночас статусу «асоційованого члена» в Євросоюзі наразі не має жодна держава. Такий формат ще не існує, а його параметри мають розробити Європейська комісія спільно з державами-членами та Європейським парламентом.

Наступний саміт ЄС — Канада запланований на 29–30 жовтня 2026 року. Очікується, що під час нього сторони детальніше обговорять нову модель відносин.