Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что украинские специалисты не подтверждают информацию о том, что место катастрофы самолета в Иране было зачищено бульдозерами. Об этом Пристайко сказал на пресс-конференции в Офисе президента, сообщает УНИАН.

В частности, его попросили прокомментировать сообщения, что в Иране место катастрофы украинского самолета было зачищено бульдозерами. Министр заявил, что на месте катастрофы происходят работы по уборке объектов, которые имеют отношение к самолету.

Он выразил сожаление, что обломки самолета «разбросаны на довольно большой территории, включая определенный населенный пункт». «Люди имеют доступ, и, будем называть честно, (собирают) и фрагменты самолета, и даже определенные фрагменты, которые можно было собрать, фрагменты тел», - заявил Пристайко.

«Мы сейчас с помощью иранской власти смогли забрать всех лишних посторонних (людей). То, что были фотографии бульдозерами – наша команда, которая находится на месте, не подтверждает эти фотографии», - заявил Пристайко.

Министр уточнил, что украинские специалисты находятся на месте катастрофы. «Подтверждение направления от нашей команды, мы переспрашивали, не было. Это очень большая территория. Наша команда работает там, где есть наибольшее количество остатков», - заявил министр. Ранее в Интернете появились снимки, на которых было видно, как бульдозеры якобы зачищают место крушения от обломков самолета.

Ранее СМИ сообщили, что на месте крушения самолета МАУ в Иране уже практически ничего не осталось – с территории вывезли почти все обломки.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.