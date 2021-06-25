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Канада будет настаивать на возмещении Ираном репараций за сбитый самолет »Международных авиалиний Украины».

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, министра иностранных дел Марка Гарно и министра транспорта Омара Альгарби, передает УНИАН.

«Канада будет настойчиво добиваться полного возмещения репараций за сбитие (самолета) и ущерба, который Иран причинил жертвам и их семьям. Также это предполагает получение полной отчетности о случившихся событиях, полной открытости в отношении текущих уголовных преследований, и конкретных гарантий от Ирана, что такая трагедия никогда не повторится. Канада предпримет определенные действия, чтобы требовать ответственности от Ирана на международных форумах», - говорится в заявлении.

Политики Канады добавили, что Иран должен также отвечать и за сокрытие доказательств, которое произошло после сбития самолета. Речь идет и о зачистке бульдозером места падения самолета до того, как туда прибыли следователи.

Как сообщалось, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.

Канадская восьмимесячная судебно-медицинская экспертиза не нашла доказательств того, что сбитие над Тегераном самолета МАУ в 2020 году было преднамеренным.
ForUm

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