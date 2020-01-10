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Поспешных заявлений о причинах катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране не будет. Об этом сообщается на странице команды президента Зеленского в Telegram, передает УНИАН.

«Установление истины в расследовании авиакатастрофы в Иране - наш долг перед семьями погибших и главный шаг по увековечиванию их памяти. Поспешных заявлений о причинах катастрофы не будет. Версия попадания ракеты не исключена, но пока она не подтверждена. Спекуляции на этой теме никак не приблизят нас к истине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент придерживается своего стратегического направления - ценность человеческой жизни «является для него наибольшим приоритетом». Президент «прилагает все усилия», чтобы выяснить правду, а также не допустить чрезмерной политизации ситуации, что может помешать проведению объективного расследования. «Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета

Украинские специалисты изучает версию поражения «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины» ракетой ЗРК «Тор» российского производства, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.

Иран отказывается отдавать Украине черные ящики потерпевшего крушение Boeing-737 авиакомпании МАУ.
ForUm

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