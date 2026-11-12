ZDOROVI підтримали медсестринський форум у Львові

6–7 листопада 2026 року у Львові відбувся VI Осінній медсестринський форум,присвячений темі «Сила відновлення: медсестринство в реабілітації». ZDOROVI підтримали проведення заходу через програму мікрогрантів, спрямовану на розвиток медичних послуг і професійних компетентностей медичних працівників.

ГО «Медсестринський форум» стала однією з 13 організацій, які ZDOROVI відібрали для підтримки в межах проєкту «Комплексні послуги захисту постраждалого від бойових дій цивільного населення й покращення навичок стійкості працівників, які приходять на допомогу першими», що реалізується завдяки підтримці Уряду Сполучених Штатів Америки та за організаційної підтримки БФ «Право на захист».

«Завдяки підтримці проєкту ми змогли організувати навчання для понад 300 медичних сестер із прифронтових та постраждалих від війни регіонів. А це додаткові практичні навички, професійна впевненість і можливість працювати за сучасними підходами, щоб надавати пацієнтам якіснішу допомогу», — зазначила Леся Вовк, засновниця форуму й директорка Львівського обласного медичного фахового коледжу.

Форум об'єднав майже 500 учасників офлайн, ще понад 3,5 тисячі долучилися до заходу онлайн. Серед гостей були представники України, Польщі, Норвегії, Австралії та Японії. У центрі обговорень — роль медичних сестер у реабілітаційній команді, безперервність догляду та практичні підходи до відновлення пацієнтів.

ZDOROVI долучилися до заходу із темою «Інвестиція в розвиток медсестринства». Керівниця офісу адвокації ZDOROVI Роксолана Ранецька розповіла про роботу фонду, зокрема про навчальні можливості для медсестер.

«У медзакладі саме медсестра часто першою спілкується з пацієнтом. До її роботи багато вимог, тому для нас важливо підтримувати професійний розвиток медсестер. Саме тому ми підтримали форум. Він об’єднує медсестер, які з року в рік навчаються разом, набувають практичних навичок і обговорюють, чого їм бракує в роботі», — пояснила Роксолана Ранецька в коментарі після форуму.

Одним із прикладів такої роботи стала українсько-шведська програма з інфекційного контролю «Безпечна допомога починається з нас», яку ZDOROVI реалізують у співпраці з міжнародною мережею ReAct. У межах програми 50 медичних сестер пройшли навчання, успішно склали іспити та розробили власні проєкти змін для медичних закладів. Зокрема, одна з учасниць підготувала план забезпечення безперервної гігієни рук під час перебоїв із водою та електропостачанням. Дванадцять медсестер, чиї ініціативи отримали найвищі оцінки відбіркової комісії, наприкінці листопада вирушать до Стокгольма для продовження навчання та ознайомлення зі шведськими практиками.

Важливою частиною форуму стала практична робота. На чотирьох клінічних станціях «Маршрут відновлення» учасники відпрацьовували навички безпечного переміщення пацієнтів, обстеження людей з ампутаціями та спілкування в кризових ситуаціях. Отримані знання медичні сестри планують застосовувати у своїх закладах.

«Хотілося б запровадити у своєму відділенні окремі підходи до безпечного переміщення та мобілізації пацієнтів, адже це питання, з яким медичні сестри стикаються щодня», — розповіла Катерина Орищук, старша медична сестра Нововолинської центральної міської лікарні.

Окрему увагу приділили досвіду людей, які проходять реабілітацію. На другий день форуму ветерани центру Superhumans розповіли, що для них означала підтримка медичних сестер у найважчі моменти відновлення. «Людина не може бути вільною, якщо вона не може самообслуговуватися», — цитують організатори Дениса Бардаченка, ветерана й працівника відділення «Рівний-рівному».

Для ZDOROVI підтримка форуму стала частиною ширшої роботи з розвитку медсестринства та посилення спроможності організацій, які створюють можливості для навчання медичних працівників. Завдяки мікрогрантовій програмі фонд підтримує локальні ініціативи, що відповідають на конкретні потреби медичної системи. Результати форуму, зокрема практичне навчання понад 300 медичних сестер, демонструють значення такого партнерства для професійної спільноти.

Коментуючи запуск програми мікрогрантів, засновниця та СЕО ZDOROVI Наталія Тулінова наголошувала: «Ми віримо, що сильні локальні партнери здатні створювати рішення, які матимуть довготривалий ефект».

Проєкт реалізується завдяки щедрій підтримці Уряду Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст несе БО «БФ “НАГД” ЗДОРОВІ» і він не обов'язково відображає погляди Уряду Сполучених Штатів Америки.