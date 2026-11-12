ЄС готує для України 500 генераторів, 200 автобусів і чотири понтонні мости напередодні зими

Європейський Союз готує новий пакет допомоги Україні для проходження опалювального сезону на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, з європейських резервів цивільного захисту rescEU мобілізують 500 генераторів, а також організують доставку 200 автобусів і чотирьох понтонних мостів із Норвегії.

Лябіб 11 листопада заявила про предметну розмову з українським прем'єром щодо підготовки до складного опалювального сезону. Наступного дня, коментуючи чергові російські атаки, вона наголосила, що Кремль намагається перетворити зиму на зброю, позбавляючи українців тепла, однак Євросоюз продовжить підтримувати Україну та збільшувати допомогу.

Росія посилила удари по українській енергетичній інфраструктурі наприкінці вересня 2026 року, напередодні опалювального сезону. Під атаками опиняються об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Це створює ризики для стабільного постачання тепла, води й електрики населенню, а також роботи лікарень та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень під час війни Росії проти України пов'язала російські удари по енергетичних об'єктах зі злочинами проти людяності. У комісії дійшли висновку, що атаки є цілеспрямованими та частиною державної політики, спрямованої на позбавлення цивільного населення життєво необхідних ресурсів і створення умов для його страждань.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у листопадових звітах також звертав увагу на системність російської кампанії. За оцінкою аналітиків, удари спрямовані не лише на пошкодження енергетичних об'єктів, а й на порушення роботи об'єднаної енергосистеми України, зокрема через спроби від'єднати атомні електростанції від мережі та позбавити Київ зовнішнього енергопостачання.

Попередня зима 2025–2026 років уже продемонструвала наслідки таких атак: українці тривалий час залишалися без електрики, опалення та води під час сильних морозів. Тому нинішня підготовка передбачає не лише відновлення пошкодженої інфраструктури, а й створення резервних джерел живлення, запасів пального та альтернативних транспортних маршрутів.