В Европейской комиссии ожидают, что расследование катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» близ аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран) будет правдоподобным и независимым. Об этом сегодня в Брюсселе заявил пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам региональной политики и транспорта Стефан де Кеерсмакер на брифинге, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии, сообщает УНИАН.

В частности, его спросили, разделяет ли Еврокомиссия оценку Канады, что украинский самолет был сбит иранской ракетой. «На данном этапе пока нет убедительных доказательств, что стало причиной инцидента. И мы все еще ждем результатов продолжающегося расследования. Для нас очень важно, чтобы проводимое расследование было независимым и правдоподобным расследованием общественной безопасности, проведенным в соответствии с международными правилами в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации», - сказал де Кеерсмакер.

Также пресс-секретарь заверил, что Еврокомиссия готова предоставить любую необходимую помощь тем властным органам, которые проводят расследование катастрофы украинского самолета.

Кроме того, у него спросили, опасаются ли в Еврокомиссии, что нынешнее расследование Ирана не может быть независимым. «Нет, я думаю, что мы только хотим настаивать, как в любом деле катастрофы самолета, что будет проведено правдоподобное и независимое расследование, это является обязательным во всех случаях этих печальных событий, и мы можем только ждать убедительные доказательства, которые появятся после такого независимого расследования», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

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