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У Брюсселі назвали можливі строки вступу України до ЄС

У Брюсселі назвали можливі строки вступу України до ЄС

Вступ України до Європейського Союзу до 2030 року є реалістичним сценарієм після відкриття першого переговорного кластера, заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

За словами дипломатки, старт нового етапу переговорів є важливим сигналом для подальшої євроінтеграції України. Вона зазначила, що 2030 рік може бути «дуже життєздатним терміном» для завершення процесу, однак темпи руху залежать від обсягу необхідних реформ і узгодження українського законодавства з нормами ЄС.

Матернова підкреслила, що Україна вже демонструє готовність до переговорного процесу, але ключовим фактором залишатиметься подальша законодавча та інституційна робота.

Відкриття першого переговорного кластера збіглося з особистою подією для посла — днем її народження. Вона назвала це «найкращим подарунком».

Європейська комісія також висловлює намір відкрити решту п’яти переговорних кластерів до літніх канікул за умови наявності політичної підтримки серед країн-членів ЄС. Матернова підтримала цю ініціативу, наголосивши, що швидкість процесу залежить від спільної політичної волі.

У ЄС зазначають, що подальші кроки України на шляху до членства напряму пов’язані з виконанням реформ та наближенням законодавства до європейських стандартів.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна може відкрити решту переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу вже 14 липня.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

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