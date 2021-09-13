Утром 12 сентября вблизи Кмитова Житомирского района (бывший Коростышевский район) на поле упал легкомоторный самолет, сообщает Житомир.info.

«В Кмитове на расстоянии 200-300 метров от жилых домов упал« кукурузник », который оприскував поля. Кажется, зацепился за деревья. Пилот выжил, его увезли в больницу », - рассказали изданию читатели.

В пресс-службе ГосЧС в Житомирской области сообщили, что пожара не было.

«Пожара не было, поэтому техника спасателей не привлекалась. Насколько нам известно, пилот жив», - рассказали спасатели.