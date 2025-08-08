Прем'єр Індії Моді шукає можливостей скакнути в обійми до свого друга Путіна

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив у п'ятницю, що провів телефонну розмову з Владіміром Путіним і «подякував йому за інформацію про останні події навколо України».

Про це передає Reuters.

Моді також підтвердив прихильність до подальшого поглиблення «особливого, привілейованого стратегічного» партнерства між Індією та Росією.

«Мав дуже добру та детальну розмову з моїм другом, президентом Путіним. Я подякував йому за те, що він поділився останніми подіями щодо України. Ми також розглянули прогрес у нашому двосторонньому порядку денному та підтвердили нашу відданість подальшому поглибленню Особливого та Привілейованого Стратегічного Партнерства між Індією та росією. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом путіним в Індії пізніше цього року», – написав Моді в соцмережі Х у п'ятницю.

Президент США Дональд Трамп у середу видав указ про введення додаткових 25%-их мит на товари з Індії, звинувативши її в закупівлях нафти з росії – і цим самим фінансуванні російської війни проти України.

Раніше він попередив, що країни, які закуповують російську нафту, можуть зіткнутися із санкціями, якщо Москва не укладе мирної угоди з Україною.

Індія назвала звинувачення Трампа необґрунтованими, наголосивши на давніх зв'язках із Росією та необхідності захищати свої економічні інтереси.

Раніше в п'ятницю відбулася телефонна розмова між Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном, у якій китайський лідер вітав контакти між Росією та США та висловив підтримку переговорам щодо мирного врегулювання «конфлікту навколо України».

Як повідомили напередодні представники кремля та Білого дому, зустріч Путіна з Трампом, під час якої вони, як очікується, обговорять врегулювання російської війни та відносини між Росією та США, орієнтовно відбудеться наступного тижня. Дата і місце переговорів поки що не названо.