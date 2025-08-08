Зустріч Трампа та Путіна може відбутися 11 серпня в Римі, - Fox News

Зустріч президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором Владіміром Путіним може відбутися вже наступного тижня (11–17 серпня). Одна з імовірних локацій саміту – Рим.

Про це в п'ятницю заявило про республіканське американське медіа Fox News із посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів. Журналісти зазначили, що до можливих варіантів місць проведення зустрічі входять й інші країни Європи та світу.

У статті є попередження, що переговори можуть зірватися, і причиною цього в Fox News назвали позицію України.

"Саміт ще може зрештою зірватися, оскільки президент України Володимир Зеленський заявив США, що не поступиться жодними територіями в рамках мирної угоди з Росією і що зробити це може тільки український парламент", – стверджують автори.

Своєю чергою, за інформацією помічника російського диктатора Юрія Ушакова, місце проведення зустрічі американського президента з Путіним уже погоджено, і про нього оголосять дещо пізніше. При цьому Ушаков стверджує, що зустріч відбудеться найближчими днями, зараз сторони розпочали її підготовку.