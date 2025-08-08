Угода про території: Росія може пообіцяти припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях, – Bloomberg

Американські та російські чиновники працюють над "угодою про території", пише Bloomberg з посиланням на джерела.

США прагнуть заручитися підтримкою України та її європейських союзників у цій угоді, наголошують співрозмовники агентства. Документ готують до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Кремлівський режим вимагає, щоб Україна віддала Москві весь східний Донбас, а також окупований Крим.

Для цього президенту України Володимиру Зеленському довелося б віддати наказ про виведення військ з частин Луганської та Донецької областей. Це абсолютно нереалістична вимога, оскільки суперечить Конституції України та призведе до масових заворушень в Україні та поставить крапку на подальшій політичній кар'єрі Володимир Зеленського, зазначає Bloomberg.

У рамках мирної угоди Росія може пообіцяти припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях. Утім, заявили співрозмовники агентства, умови та плани угоди досі не зрозумілі і можуть змінитися.

Наразі досі не ясно, чи готовий московський режим відмовитися від українських територій, які він окупував під час збройної агресії.

За словами джерел, ця угода спрямована на заморожування війни та бойових дій та створення умов для остаточного мирного врегулювання.

Представники України, США та Росії не прокоментували заяви співрозмовників агентства.

ForUA.com нагадує, у Білому домі готують тристоронню зустріч Трампа, Зеленського та Путіна.